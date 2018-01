Museu dos Baleeiros acolhe apresentação do livro e CD 'Ilhas de Portugal'

O Museu dos Baleeiros. localizado no município das Lajes do Pico, acolhe quinta-feira, pelas 21h00, a apresentação do livro 'Ilhas de Portugal', de Paulo Henrique Silva, que inclui um CD áudio.

Numa nota de imprensa, o Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) informa que "a obra é uma abordagem estética sobre o território insular de Portugal" e que apresenta um "conjunto de imagens e de sons que apelam à conservação dos valores fundamentais da vida".

Paulo Henrique Silva, coordenador e autor dos conteúdos da base de dados de ambiente e conservação da natureza da Direção Regional do Ambiente "Sentir e Interpretar o Ambiente dos Açores", disponível no endereço eletrónico siaram.azores.gov.pt, é ainda autor do livro "Vulcão de Santa Bárbara" e de vários CD, instalações, exposições e documentários sobre temáticas relacionadas com etnografia e ambiente nos arquipélagos das Selvagens, Desertas, Madeira, Açores e Berlengas.