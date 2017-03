Museu do Pico recebe Enoteca Itinerante

O Museu do Vinho, na Madalena, Açores, recebe na quinta-feira às 21:30 locais a primeira visita da Enoteca Itinerante, iniciativa dinamizada pela câmara local



"Visando dar a conhecer à população do Pico o mundo da vitivinicultura, a enoteca levará, às quintas-feiras, por toda a ilha, os melhores vinhos nacionais, em provas comentadas por renomados enólogos e produtores locais”, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.

Até ao final do mês de junho, a enoteca levará esta iniciativa a todas as freguesias da Madalena e sedes de concelho do Pico.