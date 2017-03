Museu do Pico apresenta peça de teatro

O Museu do Pico vai apresentar no sábado, a peça de teatro intitulada "Derivados da Salsicha", pelo Grupo de Teatro Mensagem, baseada no texto "Em Alto Mar" (1961), do dramaturgo polaco Slwomir Mrozeck.



O elenco, formado por Ruben Ferreira, Tânia Gomes e Susana Moura, dará voz a duas mulheres e um homem, numa jangada em alto mar, tentando sobreviver. Cada um tem a capacidade de revelar a humanidade em todas as suas fragilidades, espelhando as maiores fraquezas da raça humana, refletindo acerca da própria desumanização do Homem.