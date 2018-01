Museu do Pico apresenta duas exposições de fotografia

O Museu do Pico inaugurou as exposições de fotografia 'O Espírito do Lugar', de Rainer Hellberg, no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, e 'Rostos de Sal', de Kai-Uwe Franz, no Museu da Indústria Baleeira, em São Roque do Pico.

Conforme esclarece uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), no verão de 1975, o alemão Rainer Hellberg e a sua mulher Fernanda, nascida no Pico, realizaram, durante uma visita a esta ilha, o registo fotográfico do desmancho de uma baleia no pátio da fábrica Armações Baleeiras Reunidas Lda., de São Roque do Pico, atual Museu da Indústria Baleeira.

Décadas mais tarde, o casal dou este espólio fotográfico ao Museu do Pico, dando um contributo valioso para o aprofundamento da cultura da baleação em São Roque do Pico.

Segundo a mesma nota do GACS, a exposição 'Rostos de Sal' resulta da passagem pelo Pico, em 2010, do fotógrafo Kai-Uwe Franz, num projeto que deve ser também entendido como uma homenagem a todos os baleeiros do Pico e dos Açores.





As fotografias que integram a exposição "O Espírito do Lugar" estarão patentes até 1 de abril, enquanto a mostra intitulada "Rostos de Sal" pode ser visitada até 27 de maio.