Museu do Pico apresenta a exposição "O Dever - 100 anos"

O Museu do Pico, em parceria com a Paróquia da Santíssima Trindade e o jornal O Dever, apresentam ao público no dia 27, no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, a exposição "O Dever-100 anos"



"Esta exposição documental, sobre o centésimo aniversário do Jornal O Dever (1917-2017), insere-se numa sessão solene comemorativa” que conta com a presença do bispo dos Açores e da conferencista Carmo Rodeia. “Numa revisitação dos factos e acontecimentos mais relevantes, do ponto de vista local, regional e nacional/internacional, noticiados pelo O Dever, ao longo de dez décadas, pretende-se celebrar e homenagear a importância deste secular órgão de comunicação social da ilha do Pico e dos Açores”, informa a organização.