Museu do Pico acolhe Azores Fringe Festival

O Museu do Pico acolhe, durante o mês de junho, mais uma edição do Azores Fringe Festival, que inclui a realização de eventos nas nove ilhas dos Açores

De acordo com o Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), "a 5 de junho, pelas 21h30, realiza-se o SHORTS@FRINGE, evento que pretende dar a conhecer imagens, sons e emoções que transportam o espetador pelos quatro cantos do globo na imaginação de cada cineasta participante, através da projeção de duas sessões, intituladas 'Europe in Shorts' e 'Around the World'".

No dia 12 de junho, pelas 21h30, sobe ao palco João da Ilha para apresentar 'Yin e Yang', single de estreia do novo álbum deste artista açoriano.

A 19 de junho, pelas 16h00, haverá lugar a novo SHORTS@FRINGE, com uma sessão de curtas de animação dirigida ao público mais jovem a partir dos seis anos.

No mesmo dia, pelas 21h30, terá lugar outro SHORTS@FRINGE, desta vez para a apresentação de “Cenas de Portugal” e “Promofest”.

Para fechar o programa, a 26 de junho, às 21h30, decorre a iniciativa “Danças do Mundo”, uma performance e workshop ministradas pelo coreógrafo, bailarino e instrutor de dança, Ricardo Faria, que propõe uma viagem por terras distantes através da dança, convidando a audiência a juntar-se no palco para dançar.



O festival é promovido pela associação picoense MiratecArts