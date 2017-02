Museu do Louvre reabriu portas depois de ataque

O Museu do Louvre, em Paris, reabriu hoje às 09:30 (08:30 em Lisboa), quase 24 horas depois de um homem armado com facas ter atacado um militar enquanto gritava "Alá é Grande!" e ser atingido a tiro.



O estado de saúde do suspeito melhorou hoje e “o seu prognóstico vital não está em causa”, segundo fonte próxima do inquérito citada pela agência France-Presse.

Gravemente ferido no abdómen pelos tiros disparado por um militar, o atacante, que segundo as primeiras informações é um egípcio de 29 anos residente nos Emirados Árabes Unidos, está entubado e incapaz de comunicar, pelo que não foi interrogado até ao momento.

O incidente de sexta-feira foi qualificado pelas autoridades de “ataque terrorista”.

As autoridades estão hoje a analisar as comunicações no Twitter de um egípcio chamado Abdallah El Hamahmy, em cuja conta foi publicada uma dezena de mensagens em árabe minutos depois do ataque, entre as 09:27 e as 09:34 de sexta-feira.

“Em nome de Alá… para os nossos irmãos na Síria e combatentes em todo o mundo”, escreveu El Hamahmy, um minuto antes de publicar outro ‘tweet’ com uma referência ao grupo extremista Estado Islâmico.

A suspeita de que El Hamahmy é o autor do ataque baseia-se na análise do seu telemóvel e de um ‘tablet’.

As autoridades determinaram que Hamahmy entrou ilegalmente em França, num voo do Dubai, a 26 de janeiro, e alugou um apartamento caro perto dos Campos Elíseos, segundo fontes ligadas ao processo citadas pela mesma agência.