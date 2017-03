Museu de Santa inaugura exposição sobre a Ferrari

O Museu de Santa Maria tem patente até 30 de abril uma exposição sobre a Ferrari, que inclui cerca de uma centena de miniaturas.



"Trata-se de uma coleção particular, que evoca a história de uma das mais míticas marcas automobilísticas de todos os tempos, através da biografia do seu fundador, Enzo Ferrari, e da origem do seu logotipo, o 'Cavallino Rampante'", anuncia uma nota de imprensa do Governo dos Açores.

Segundo a mesma nota, "nesta mostra estão patentes 95 miniaturas à escala 1:43, que atravessam a carreira da Ferrari ao longo de 67 anos, desde a Formula 1 e respetivos campeões do mundo ao serviço desta marca, até aos sport protótipos (Le Mans), carros de turismo, carros do extinto campeonato CAN AM e também os clássicos da marca".