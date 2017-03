Museu de Angra volta a receber "Cães do Mar"

O Museu de Angra do Heroísmo apresenta na sexta-feira à noite e no sábado à tarde, no Edifício de S. Francisco, a peça "Os Amores Encardidos de Padi e Balbina: uma dúbia estória do Revenge".



Trata-se de um original da companhia de teatro "Cães do Mar" e a peça é inspirada no naufrágio da célebre embarcação corsária inglesa "Revenge", na costa da Terceira, nos finais do século XVI. "A encenação e o design de cena são de Ana Brum, sendo Peter Cann, dramaturgo e libretista inglês, o responsável pela luta coreografada, enquanto Ricardo Ávila e Hélder Xavier interpretam as duas personagens", anuncia uma nota de imprensa do Governo Regional.