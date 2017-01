Museu de Angra apresenta "Os Amores Encardidos de Padi e Balbina"

O Museu de Angra do Heroísmo apresenta na sexta-feira e no sábado, no Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, a peça "Os Amores Encardidos de Padi e Balbina: uma dúbia estória do Revenge".



Trata-se de um original da companhia de teatro Cães do Mar, que "no seu programa de trabalho celebra a cultura dos Açores e as formas particulares de desempenho inerentes às tradições das ilhas", informa uma nota de imprensa do executivo regional. "O espetáculo que será levado à cena na Boa Nova, inspirado no naufrágio daquela célebre embarcação corsária inglesa na costa da Terceira, nos finais do século XVI, dá voz a uma série de histórias de aventuras e desventuras, próximas da tradição oral, mantendo, no entanto, relações com a realidade", adianta a nota.