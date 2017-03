Museu da Graciosa promove Temporada de Música e Canto

O Museu da Graciosa promove a partir de domingo a Temporada de Música e Canto da ilha, com a estreia do Coro Juvenil da Matriz de Santa Cruz da Graciosa, dirigido pela jovem maestrina Catarina Espínola.



Segundo o executivo açoriano, o concerto, que terá lugar no Centro Cultural de Santa Cruz da Graciosa, vai contar ainda com a participação do Coro Sénior da Matriz de Santa Cruz da Graciosa, anfitrião do evento, e do Orfeão de Valadares, em Vila Nova de Gaia, como convidado.

A Temporada de Música e Canto que agora se inicia vai prolongar-se até 12 de novembro.