Museu da Graciosa promove exposição "Sorrisos de Pedra"

A artista Helena Amaral vive na ilha do Pico há 27 anos e, depois da sua fase de pintura, dedicou-se a esculpir a pedra da ilha montanha. Para esta professora de Artes na Escola Cardeal Costa Nunes, a pedra do Pico inspira e dá-lhe a esperança de um mundo mais feliz.



"Hoje em dia, as pessoas quase não sorriem e, através da pedra, pretendo passar esta emoção esculpindo rostos que vão povoar a ilha," diz a artista.



Para a Helena Amaral, "É no rosto, no olhar, no sorriso de cada um de nós que as emoções explodem, desenham e gravam as rugas das alegrias e tristezas da vida. Sorrir é comunicar sentimentos íntimos e privados, é partilhar silêncios e olhares que só o rosto pode divulgar. ‘Sorrisos de Pedra’ pretende oferecer o enorme potencial que é o sorriso nos rostos das crianças, dos adultos e dos mais velhos...".