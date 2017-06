Museu da Baleação nos EUA lança portal em português na Internet

O Museu da Baleação de New Bedford, nos EUA, lança este fim-de-semana, durante as celebrações do Dia de Portugal, uma versão do seu portal em português na Internet, com 300 páginas de informação



O museu, que dedica parte da sua exposição permanente à história da baleação em Cabo Verde e Açores e aos homens destas ilhas que chegaram aos EUA como baleeiros, fez o trabalho com o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a Fundação Ilhas e o aconselhamento do consulado português de New Bedford.

O portal inclui nova informação fornecida pela Azorean Maritime Heritage Society e a Associação do Escuna Ernestina-Morrissey, que vai continuar a atualizar com novas informações.

Entre a informação traduzida, encontra-se muito material educativo, incluindo currículo para o ensino primário que foi desenvolvido em Cabo Verde e pode agora ser usado por alunos e professores de todos os países lusófonos.

O cônsul de Portugal em New Bedford, Pedro carneiro, diz que "o 'site' reconhece oficialmente que a língua portuguesa é uma ferramenta global útil e que o Museu da Baleação esta a expandir-se internacionalmente, assumindo o estatuto de museu de classe mundial".

O museu, que tem protocolos de colaboração com Cabo verde e Açores desde 2004 e 2010, respetivamente, inaugurou no ano passado a "Casa dos Botes Discovery Center", um centro interativo para as famílias que honra a herança açoriana.

Também no ano passado, o museu inaugurou duas exposições permanentes em Cabo Verde, no Museu do Mar em São Vicente e no Museu das Pescas em São Nicolau.

"O novo 'site' em português expande as importantes parceiras culturais entre New Bedford, Cabo Verde, os Açores e o museu. Reflete a continua abordagem do museu centrada nas comunidades e no seu papel enquanto instituição de educação", disse o presidente do museu, James Russell.