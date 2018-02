Museu Carlos Machado promove Oficina de Vimes

O Museu Carlos Machado promove no domingo no Núcleo Museológico dos Fenais da Luz, nos Açores, uma Oficina de Vimes, matéria-prima que os açorianos usavam para confecionar objetos de uso quotidiano.

A iniciativa, em parceria com o Centro Regional de Apoio ao Artesanato e o Núcleo Museológico dos Fenais da Luz, vai decorrer entre as 10:30 e as 16:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e está limitada a 12 participantes.

A oficina é orientada por Bento Silva, que produz utensílios em espadana e em vime, dominando também as técnicas de construção de muros em pedra seca.

Segundo a Direção Regional da Cultura, em São Miguel os principais centros produtores de objetos em vime situam-se nas Furnas, concelho da Povoação, e em Água de Pau, concelho da Lagoa, e esta matéria-prima tem sido utilizada na criação de artefactos também decorativos, sendo a arte do vime um ofício quase exclusivamente manual.