Museu Carlos Machado promove oficina de trabalhos em espadana

A Direção Regional da Cultura, através do Museu Carlos Machado e em parceria com o CRAA – Centro Regional de Apoio ao Artesanato, a Cresaçor e o Núcleo Museológico dos Fenais da Luz, promove, a 18 de março, das 10h30 às 16h00, neste Núcleo Museológico, a realização de uma oficina de trabalhos em espadana, com o artesão Bento Silva, no âmbito do projeto “Fenais da Luz: Comunidade em Foco”.