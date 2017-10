Museu Carlos Machado promove exposição "Prece Geral"

O Museu Carlos Machado inaugura sexta-feira, 13 de outubro, pelas 18h30, no Núcleo de Arte Sacra, na Igreja do Colégio, em Ponta Delgada, uma exposição de fotografia intitulada "Prece Geral", da autoria de Daniel Blaufuks.

Esta exposição, com curadoria de Filipa Oliveira, apresenta um conjunto de fotografias do Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora, que realça a vida austera e solitária dos monges Cartuxos, que ali se dedicam, em recolhimento, à oração, desde o século XVI.

"Prece Geral" constitui a primeira exposição do projeto Reinventar a Memória, no qual são apresentadas novas perspetivas sobre o património da cidade de Évora e da Fundação Eugénio Almeida, atual proprietária do Mosteiro.

Daniel Blaufuks tem trabalhado na relação entre fotografia e literatura, através de obras como "My Tangier", com o escritor Paul Bowles.

A exposição estará patente até 31 de janeiro, podendo ser visitada de terça a domingo, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.