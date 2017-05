Museu Carlos Machado promove ateliê de confeção de pizas em forno de lenha

O Museu Carlos Machado, Açores, promove domingo a realização de um ateliê de confeção de pizas em forno de lenha nas Sete Cidades, onde a maioria das casas ainda possui fornos de lenha.



Segundo a direção regional da Cultura, a iniciativa, em São Miguel, é promovida pela equipa do Património Cultural e Imaterial do Museu Carlos Machado e o ateliê será orientado pelo chefe Biagio Volandri Verdolini, a partir das 10:30 na Loja da Ecoatlântida, um evento mediante inscrição prévia.

A partir do projeto "Sete Cidades - Para Além da Paisagem", a equipa do Património Cultural Imaterial do Museu Carlos Machado tem promovido a reativação e a continuidade do uso dos fornos de lenha, ainda muito utilizado no dia a dia pelas famílias para cozinhar e aquecer a casa, refere.