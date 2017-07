Museu Carlos Machado mostra como era um banco à moda antiga

Inaugurou hoje no Museu Carlos Machado, onde ficará até ao próximo dia 30 de setembro, a exposição 'O Banco dos Açores', que revela um pouco da história da instituição que nasceu como Banco Michaelense há mais de 100 anos e é hoje um banco global, ligado ao Grupo Santander.





A exposição ocupa uma sala do Núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos Machado, sendo possível perceber o quanto a evolução tecnológica revolucionou a atividade bancária no último século.*

*Leia a reportagem completa no jornal Açoriano Oriental de quinta-feira, 6 de julho de 2017.