Museu Carlos Machado inaugura exposição "Naturalis Historiæ - Quando é que se viu pela primeira vez um crocodilo nos Açores?"

O Museu Carlos Machado inaugura sábado, 15 de julho, no Núcleo de Santo André, em Ponta Delgada, uma exposição intitulada "Naturalis Historiæ - Quando é que se viu pela primeira vez um crocodilo nos Açores?".



Esta exposição, que tem abertura prevista para as 17H00, resulta de uma residência artística de João Paulo Serafim realizada em 2015, no âmbito do festival de arte pública “Walk & Talk”.

João Paulo Serafim é formado em Fotografia e Artes Plásticas pela Ar.Co, escola onde leciona no Departamento de Fotografia desde 1998.

Desde 2005, desenvolve o projeto MIIAC – Museu Improvável de Imagem e Arte Contemporânea, um museu ficcionado baseado numa pesquisa iconográfica de um acervo pessoal, construído ao longo do percurso do artista.

O MIIAC, composto por fotografias de diversas origens e tipologias, bem como por extensa bibliografia, materializa-se virtualmente ou através de exposições em diferentes espaços, combinando memórias pessoais e coletivas.

Esta pesquisa estende-se ainda aos funcionamentos museológicos, incidindo sobre as zonas de bastidores, como arquivos e bibliotecas, refletindo acerca dos modos de organização, processamento e qualificação de informação visual.