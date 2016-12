Museu Carlos Machado apresenta catálogo do circuito de História Natural

A Direção Regional da Cultura, através do Museu Carlos Machado, promove quarta-feira, pelas 17h00, no Núcleo de Santo André, em Ponta Delgada, a apresentação do catálogo do circuito de História Natural.



Segundo nota do GACS, esta apresentação, com entrada livre, realiza-se no âmbito de uma visita orientada à exposição de longa duração ali patente, que será realizada pelo coordenador da coleção, João Paulo Constância.

O catálogo constitui uma importante forma de divulgação do acervo de História Natural, bem como um guia de exploração desta coleção.

A publicação que agora se disponibiliza procura contextualizar a coleção de História Natural na sua época de fundação, marcada pelo pensamento naturalista do séc. XIX, e destaca diversos exemplares considerados emblemáticos e relevantes.

Os primeiros textos do catálogo valorizam o contexto histórico e científico da fundação do Museu e a segunda parte apresenta os destaques da coleção, de acordo com o circuito expositivo, que se inicia na nova Sala do Mar e continua nas salas das aves, peixes, mamíferos, invertebrados, rochas e minerais, plantas e répteis.

Esta edição do catálogo contou com as colaborações especiais de Conceição Tavares, investigadora do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT), e Nuno Farinha, biólogo e ilustrador científico.

A impressão e os acabamentos estiveram a cargo da empresa Nova Gráfica e o design é da autoria de João Gonçalves.

O Museu Carlos Machado procura, assim, uma vez mais, criar formas de comunicação com os seus públicos e divulgar o seu riquíssimo património.