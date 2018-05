Município investe 297 mil euros em obras nas ruas da Praia da Vitória

Uma nota de imprensa da autarquia refere que as intervenções decorrem no âmbito do Plano de Requalificação das Ruas do Centro Histórico, visando "contribuir para o reforço da segurança dos residentes e dos que visitam a Praia da Vitória e, consequentemente, garantir uma melhor qualidade de vida".

Citado pela mesma nota, Carlos Armando Costa, vereador com o pelouro das Obras e Património Municipal, dá conta que "o município da Praia da Vitória encontra-se à proceder à última fase de requalificação das ruas do centro histórico da cidade" que envolve um conjunto de ações importantes "para a revitalização do centro histórico e entendemos que será uma mais-valia para o a melhoria das acessibilidades".