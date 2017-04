Município de Angra do Heroísmo promove Jogos Florais

O município de Angra do Heroísmo lançou o desafio de recuperar a antiga tradição dos Jogos Florais durante as festas Sanjoaninas.



A iniciativa visa fomentar a escrita criativa, quer em poesia, quer em prosa.

O tema do concurso de expressão literária coincide com o tema das Sanjoaninas que, este ano, aborda o reconhecimento de D. Maria II à cidade de Angra do Heroísmo, pelos sacrifícios e serviços prestados à causa liberal, atribuindo-lhe o título de "Muito Nobre, Leal e Sempre Constante Cidade de Angra do Heroísmo".