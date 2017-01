Município da Madalena alarga horário de atendimento ao público

A Câmara da Madalena, no Pico, Açores, alargou o horário de atendimento ao público para "facilitar o acesso de todos os munícipes aos serviços camarários"



Segundo a autarquia, "todos os interessados poderão ver esclarecidas as suas dúvidas junto do executivo autárquico, bem como da responsável pelo Serviço Social e Educação e dos chefes da Divisão Administrativa e Financeira a da Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Planeamento Urbanístico" que estão disponíveis, todas as segundas-feiras, até às 19:00.