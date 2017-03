A Câmara Municipal de Lagoa vai promover um 'workshop' de floricultura, entre os dias 21 e 24, na Casa da Cultura Carlos César.



A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 12h30 e o formador é Álvaro Vitorino, do Serviço de Desenvolvimento Agrário.

O 'workshop' é gratuito, mas tem um limite de 12 pessoas.