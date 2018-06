Município da Horta prepara campanha do bem estar animal e combate ao abandono

A Câmara Municipal da Horta promoveu, na manhã de sexta-feira, uma reunião com a PSP, GNR, AFAMA e ABRIGAR para apresentar uma proposta de campanha integrada que visa a promoção da esterilização, a adoção dos animais do canil municipal e o combate ao abandono animal.

José Leonardo Silva, Presidente da Câmara Municipal da Horta, considera que o bem-estar animal é uma responsabilidade de todos, salientando que a capacidade de acolhimento animal, no canil municipal, não é infinita e que, só através de uma campanha bem delineada, se consegue combater os constrangimentos atuais, como a sobrelotação, por excesso de abandono e por escassa adoção de animais errantes.



O encontro serviu também para articular as diversas competências e responsabilidades de cada entidade e associações, bem como concertar estratégias no que toca à veiculação da informação ao munícipe sobre estas matérias.



Na ocasião, o Presidente da autarquia informou que foi apresentada, na última reunião de Câmara, uma anteproposta de Regulamento Municipal de Controlo de Reprodução de Animais de Companhia no Concelho da Horta que irá a discussão pública, apelando à participação de todos, com sugestões e propostas.



A proposta de campanha apresentada pela autarquia foi acolhida com agrado pelos presentes, sendo remetida para as entidades parceiras para apreciação e, posteriormente, será apresentada à população em geral.