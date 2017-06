Município associa-se à "Rota dos 20"

O município de Angra do Heroísmo, na Terceira, Açores, associa-se à iniciativa Rota dos 20, que visa alertar a comunidade escolar para a importância de uma mobilidade mais segura, eficiente e inclusiva, foi hoje anunciado



Segundo o município, a iniciativa "Rota dos 20” surgiu no âmbito das comemorações dos 20 anos do Programa Eco-Escolas em Portugal, em 2016, e junta crianças, jovens, professores, assistentes e auxiliares, e encarregados de educação, tendo como tema a mobilidade sustentável.

Em Angra do Heroísmo, a colaboração entre o município e as escolas do concelho já teve benefícios, desde a colocação de suportes para estacionamento de bicicletas e papeleiras à instalação de um miniecoponto e o ajardinamento do exterior de uma escola.