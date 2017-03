Município açoriano da "Ribeira Grande avança com registo de Capital do Surf"

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, nos Açores, anunciou hoje que a autarquia avançou com o registo da marca "Ribeira Grande - Capital do Surf" junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.



"Pretendemos, com este registo, salvaguardar e preservar aquela que tem sido uma imagem de marca da Ribeira Grande que, ao longo dos anos, tem-se afirmado como a capital do surf dos Açores”, afirmou Alexandre Gaudêncio na abertura do II Encontro Daniel de Sá.

Citado numa nota de imprensa da autarquia, Alexandre Gaudêncio adianta que, “como essa afirmação já anda de boca em boca, tornando-se usual a sua utilização”, o município da ilha de São Miguel entende que “é chegada a altura de a tornar oficial".

O autarca referiu que a Ribeira Grande "já é vista por muitos como a capital do surf nos Açores" e que o objetivo passa agora por "apostar fortemente na economia de mar", considerando que esta é uma "fonte potenciadora de emprego".

Na ocasião, o presidente do município da ilha de São Miguel apontou, ainda, "vários investimentos", públicos e privados, que estão a ser desenvolvidos na Ribeira Grande e que visam "virar a cidade e o concelho para o mar".

Em setembro de 2016, a Ribeira Grande acolheu cerca de 600 atletas que participaram em três provas internacionais de surf, nomeadamente, a etapa do circuito de qualificação masculino e feminino da “World Surf League” e o campeonato do mundo de surf júnior por equipas.

Com a comparticipação de 600 mil euros para a realização dessas três provas, o Governo dos Açores destacou, então, que as provas de surf realizadas nos Açores, com apoio do executivo regional, têm um retorno que ronda os 1,6 milhões de euros.

O concelho da Ribeira Grande acolhe há cerca de dez anos provas de surf de âmbito internacional.