Mundial2018: Ronaldo diz que Portugal vai chegar bem preparado à Rússia

Cristiano Ronaldo afirmou esta quarta-feira que Portugal vai chegar “bem preparado” ao Mundial2018 de futebol, que vai decorrer na Rússia, e considerou que todos os grupos vão ser “equilibrados”, a dois dias do sorteio da fase final.

“Estou tranquilo. Independente de Portugal apanhar equipas mais fortes do que outras, todos os grupos vão ser equilibrados. Quando chegar o Mundial, Portugal vai estar bem preparado e o que mais espero é que Portugal consiga fazer um bom Campeonato do Mundo”, afirmou Cristiano Ronaldo.

As declarações do ‘capitão’ da seleção portuguesa aparecem num vídeo publicado no sítio oficial da FIFA, em que também participam o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar, e que serve de antecipação para o sorteio da fase final, que vai decorrer na sexta-feira, em Moscovo.

“Seja qual forem as equipas que calharem a Portugal, temos que ganhar”, acrescentou o jogador do Real Madrid, que em 2016 ajudou Portugal a sagrar-se campeão europeu.

Por seu lado, Messi mostrou-se ansioso pelo sorteio e para saber que equipas a Argentina vai encontrar na primeira fase da competição.

“Nesta altura, já se começa a pensar nas equipas que nos podem calhar, se o grupo vai ser mais difícil ou mais fácil e poderemos ter mais ou menos dificuldades em garantir a apuramento”, referiu o jogador do FC Barcelona.

Quanto a Neymar, o avançado do Paris Saint-Germain garantiu que o Brasil está preparado para defrontar qualquer seleção.

“A nossa preparação está a ser muito boa e, quando chegar a altura, não vamos ter qualquer tipo de medo ou receio de qualquer adversário. Isso será no Mundial. Agora é altura de meter umas pipocas no forno, juntar amigos e família e ver o sorteio pela televisão”, disse.

O sorteio, que vai decorrer no Palácio do Kremlin, em Moscovo, tem início agendado para as 15:00 de Lisboa (18:00 locais) e vai ser apresentado pelo antigo internacional inglês Gary Lineker e pela jornalista russa Maria Komandnaya.

Portugal, Argentina e Brasil integram o Pote 1, de um sorteio com apenas uma condicionante, o de que não podem estar no mesmo grupo seleções da mesma confederação, com exceção das europeias, que são 14 e podem estar um máximo de duas.

A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.