Mundial2018: Portugal vence na Hungria, com golo solitário de André Silva

Um golo de André Silva, o seu sétimo na fase de qualificação, aos 48 minutos, depois de um cruzamento de Cristiano Ronaldo, selou o triunfo da formação lusa, perante um conjunto magiar reduzido a 10 desde os 30, por expulsão de Tomás Priskin.

Portugal segue no segundo lugar do Grupo B europeu de apuramento para o Mundial2018, com 21 pontos, menos três do que a líder Suíça, vencedora na Letónia por 3-0.