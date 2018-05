Mundial2018: Patrício, Bruno Fernandes e Gelson no treino da seleção portuguesa

Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins cumpriram esta terça-feira o primeiro treino com a seleção portuguesa de futebol, que prepara a participação no Mundial2018, ficando Cristiano Ronaldo como o único ausente na formação lusa.

Um dia depois do empate com a Tunísia (2-2), no primeiro teste para o próximo Campeonato do Mundo, os três jogadores do Sporting juntaram-se à seleção nacional e estiveram às ordens de Fernando Santos, numa sessão em que os 11 titulares do encontro em Braga não subiram ao relvado, tendo efetuado trabalho de recuperação.

Além de Patrício, Bruno Fernandes e Gelson, o selecionador nacional contou ainda com a presença do guarda-redes Beto, dos defesas Cédric Soares, José Fonte, Bruno Alves e Mário Rui, dos médios Manuel Fernandes e João Moutinho e com o avançado Gonçalo Guedes.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, os jogadores realizaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola, nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social.

Os jogadores da seleção nacional estão desde domingo em estágio, depois de uma primeira semana de trabalho em regime aberto, em que apenas tinham que comparecer nos treinos.

Cristiano Ronaldo, que no último fim de semana conquistou a Liga dos Campeões com o Real Madrid, passa a ser o único ausente dos 23 jogadores que Fernando Santos convocou para participação no Mundial2018, prova que arranca em 14 de junho, na Rússia.

Em 09 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Campeonato do Mundo, que termina em 15 de julho.