Mundial2018: Egito é o primeiro teste de Portugal em solo suíço

Portugal defronta esta sexta-feira o Egito, no primeiro de dois jogos particulares na Suíça, os últimos da seleção portuguesa de futebol antes de Fernando Santos divulgar em maio os 23 convocados para o Mundial2018.

O jogo de hoje, no Estádio Letzigrund, em Zurique, tem início marcado para as 19:45 (horas de Lisboa), frente a uma seleção vice-campeã africana e que tem em Mohamed Salah, do Liverpool, a sua maior estrela.

A 'seleção das quinas' defrontou o Egito, 44.º do ‘ranking’ mundial da FIFA, em três ocasiões: em 1928, nos Jogos Olímpicos de Amesterdão, com derrota lusa por 2-1, e em 1955 e 2005, em jogos particulares que venceu por 4-0 e 2-0, respetivamente.

Este será o primeiro jogo particular neste final de março, com o segundo agendado para segunda-feira, também na Suíça, no Estádio de Genebra, diante da Holanda (19:30).

Fernando Santos conta com 24 jogadores na Suíça, após ter dispensado William Carvalho, devido a lesão. Fábio Coentrão e Rúben Dias, que poderia fazer a estreia, também foram dispensados, mas o técnico chamou Mário Rui e Luís Neto.

Depois destes jogos, a equipa já tem agendados mais três encontros de preparação para o Mundial, em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, em 02 de junho, na Bélgica, e em 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.

No Mundial2018, que decorrerá ma Rússia entre 14 de junho a 15 de julho, Portugal integra o grupo B com a Espanha, o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.