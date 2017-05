"Multidão aplaude 'Rosto de Amor' do Santo Cristo" é a manchete do Açoriano Oriental

A reportagem sobre o dia maior das festas com a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 22 de maio de 2017.



O segundo destaque do jornal vai para a passagem de Marcelo Rebelo de Sousa por Ponta Delgada, considerando os Açores como uma 'grande terra'. "Preservação das lagoas depende da redução de peixes" é outro destaque do jornal.