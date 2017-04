"Multas de trânsito geram revolta no Livramento" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que os moradores da rua da Igreja no Livramento estão descontentes com a aplicação de multas a viaturas estacionadas na via pública e solicitaram uma intervenção urgente da Junta de Freguesia e do Governo Regional.



A manchete fotográfica titula "Câmara quer memorial de Antero no Campo de São Francisco". "Revista australiana elogia destino Açores", "Nove famílias recusaram vacinar os filhos contra o sarampo", "Moradores de Santa Bárbara apreensivos com danos em casas", "Pescadores reclamam apoios do FEAMP" e "Clube Patinagem quer Europeu na Lagoa" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.