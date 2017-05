Mulheres são mães pela primeira vez em média aos 30 anos

A idade média das mães em Portugal, ao nascimento do primeiro filho, aumentou dos 23,9 anos em 1986 para os 30,3 anos em 2016, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Os dados, relativos a 2016, 2015 e ao Censos 2011, são reproduzidos numa infografia com que o INE assinala o Dia da Mãe, que se comemora no domingo.

No ano passado nasceram em Portugal 87.126 bebés, a maior parte meninos (44.789 contra 42.337 meninas), com a Área Metropolitana de Lisboa a ser a região com mais nascimentos (29.039) e a Madeira com menos nascimentos (1.058).

Em 2016, a maioria das mulheres foi mãe com idade entre os 20 e os 34 anos (faixa etária onde se registaram 57.507 nascimentos), seguindo-se 35 ou mais anos (27.411 bebés) e com menos de 20 anos (2.208 bebés).

Portugal tinha, em 2015, o índice sintético de fecundidade mais baixo dos países da União Europeia (1.30).

O mais recente censos populacional, de 2011, contabilizava 2,01 milhões de mães, dos quais 416,3 mil a viverem sozinhas com os filhos, metade das quais empregadas.