Mulher ferida por foguete em Rabo de Peixe

Segundo a informação do Comando Regional da PSP foram apreendidos 107 foguetes e apreendida a licença para o lançamento de foguetes, que apenas estava válida para o próximo fim-de-semana.

A PSP foi chamada ao local da festa do Espírito Santo e identificou um homem de 50 anos, mordomo da festa, por ter lançado o foguete, com uma taxa de álcool de 1,28 g/l.

