Mulher agredida e sequestrada por ex-namorado

Na capa, destaque ainda para o anúncio do Grupo BEL de que vai aumentar o preço do leite e para a missão científica que uniu a Marinha e a Universidade dos Açores.

As eleições autárquicas ocupam grande parte da capa, onde se noticia a apresentação da candidatura de José Manuel Bolieiro à Câmara de Ponta Delgada com uma equipa renovada; e a candidatura de Carlos Furtado pelo PSD ao município da Lagoa.

O Açoriano Oriental começa hoje a publicar as entrevistas com os candidatos às autarquias de São Miguel, começando com o candidato do PS à Câmara Municipal do Nordeste, Carlos Mendonça.

O Desporto noticia que há 40 inscritos para o Torneio McKenzie Ross.