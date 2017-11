O Grupo de Teatro MUITIERAMÁ vai apresentar uma adaptação do texto O Feiticeiro de OZ, este sábado e domingo, no centro Social, Cultural e Recreativo da Silveira

"Venha sorrir com a história de Dorothy e seu cachorro Totó que são levados por uma tempestade do Kansas para a terra mágica de Oz. Eles viajam em direção à Cidade Esmeralda para encontrar o Feiticeiro de Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem", é o que aquele grupo de teatro antecipa da peça e o que, de resto, consta de uma nota de imprensa da Câmara Municipal das Lajes do Pico.