Mudanças climáticas e energia nuclear em debate

"Desafios da Sustentabilidade: mudanças climáticas e energia nuclear" é o tema que vai estar em debate no Centro Cultural de Marvão, no distrito de Portalegre, na quinta-feira, numa iniciativa promovida pela associação ambientalista Quercus.





A conversa/debate, agendada para as 16:00, conta com a projeção dos documentários "Central Nuclear de Almaraz", da autoria de Dina Soares, Joana Bourgar e Rodrigo Machado, e "Central Nuclear de Almaraz levanta dúvidas relativamente à segurança", do jornalista Hugo Alcântara.

Além da presença de dirigentes da Quercus no debate, a iniciativa conta com a participação de representantes de diversas congéneres espanholas, como a ADENEX- Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, AZU -- Associação Ambiente em Zonas Uraníferas, Ecologistas en Acción.