Mostra sobre "A arte do papel à mesa" inaugurada no sábado

A exposição "A arte do papel à mesa: menus em Portugal e na Europa (1875-2016)" é inaugurada no sábado no Centro de Estudos Natália Correia, em Ponta Delgada.



Segundo uma nota de imprensa do município de Ponta Delgada, "trata-se de uma organização conjunta da Biblioteca Ernesto do Canto e do curso de doutoramento de Estudos do Património da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa". O comissário da exposição é o professor Gonçalo Mesquita da Silveira de Vasconcelos e Sousa, estando a coordenação geral a cargo de José de Almeida Mello. A mostra "reúne mais de 100 menus de diversos países do mundo", ilustrando "desde as refeições reais inglesas até ao papel da escolha da Arte Nova para materializar muitos destes documentos".