Mortos devido a acidentes rodoviários aumentaram 13% este ano

Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram este ano 460 mortos, mais 53 do que em igual período de 2016, indicou hoje a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, adianta que, entre 01 de janeiro e 30 de novembro, registaram-se 118.242 acidentes rodoviários, mais 1.902 do que em igual período de 2016, quando ocorreram 116.340.

Segundo a ANSR, o número de vítimas mortais aumentou 13% entre janeiro e novembro em relação a igual período do ano passado.

Os distritos com mais vítimas mortais são o Porto (64), seguido de Setúbal (52), Lisboa (46) e Santarém (42), refere a Segurança Rodoviária.

Já os distritos que registaram menos mortos este ano são Portalegre (9) e Bragança (10).

Os feridos ligeiros também aumentaram ligeiramente este ano, registando-se, entre janeiro e novembro, 1.978, contra os 1.930 que ano passado sofreram ferimentos graves.

De acordo com a ANSR, os acidentes rodoviários provocaram ainda 40.168 feridos ligeiros este ano, enquanto em 2016 o número situava-se nos 38.204

Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas mortais cujo óbito foi declarado no local do acidente ou caminho do hospital.