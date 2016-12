Morreu José Silva Marques, ex-líder parlamentar do PSD

O ex-líder parlamentar do PSD Silva Marques morreu no domingo, aos 78 anos, disse hoje à agência Lusa fonte partidária.



José Augusto da Silva Marques nasceu a 07 de novembro de 1938, começou na política no PCP, foi dirigente comunista na clandestinidade e afastou-se do partido antes do 25 de Abril de 1974.

A sua experiência na clandestinidade inspirou um livro, "Relatos da clandestinidade - O PCP visto por dentro” (ed. Jornal Expresso), publicado em 1976, que, ao longo de mais de 300 páginas, contou como foi a sua adesão ao partido, o trabalho clandestino e, por fim, a rutura.

Silva Marques foi, durante quatro anos, de 1976 a 1979, presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós.

Aproximou-se do PSD e foi eleito deputado pelo círculo de Leiria, de 1980 a 1999 e desempenhou o cargo de presidente do grupo parlamentar dos sociais-democratas.

O velório realiza-se hoje na Basílica da Estrela, em Lisboa.