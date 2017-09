Morreu baixista dos Can Holger Czukay

O baixista e cofundador dos Can, Holger Czukay, morreu, aos 79 anos, de acordo com o jornal alemão Kölner Stadt-Unzeiger, sendo o segundo membro da banda de krautrock a morrer este ano.

A agência de notícias alemã DPA noticiou que a polícia em Euskirchen, perto de Colónia, disse hoje que o corpo do músico tinha sido encontrado num apartamento em Weilerswist, sem que tenha havido indicações da causa de morte.

Czukay, que chegou a estudar com Karlheinz Stockhausen, tornou-se num dos fundadores dos Can em 1968, sendo parte de um dos maiores nomes da psicadelia alemã da segunda metade do século XX, que misturava rock, jazz e elementos clássicos com eletrónica.

O baixista deixou a banda em 1977, depois de participar em discos como "Tago Mago" (1971), para se lançar a solo, tendo vindo a trabalhar com artistas como Brian Eno, David Sylvian e os Eurythmics.

Em janeiro, o baterista e também cofundador da banda, Jaki Liebezeit, morreu, aos 78 anos.

No próximo ano é esperada uma autobiografia da banda, intitulada “All Gates Open”, de acordo com a publicação digital Pitchfork.