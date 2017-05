Morreu aos 89 anos Roger Moore, intérprete de James Bond e de O Santo

O ator britânico Roger Moore, intérprete de papéis como James Bond e O Santo, morreu hoje, na Suíça, aos 89 anos, na sequência de um cancro, anunciou a família



Num comunicado publicado na conta oficial de Moore no Twitter, a família disse ser “com um peso no coração” que anunciava a morte de Moore depois de uma “breve, mas corajosa batalha com o cancro”.

“O amor com o qual ele foi rodeado nos últimos dias foi tão grande que não pode ser quantificado apenas em palavras”, acrescenta o documento, que recorda o carinho que era sentido por admiradores do seu trabalho, não só no cinema e na televisão, mas também como embaixador do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, na sigla em inglês).