Morreu a vocalista dos The Cranberries, Dolores O'Riordan (vídeo)

"A vocalista da banda The Cranberries estava em Londres para uma curta sessão de gravação", lê-se num comunicado da agência Lindsey Holmes Publicity, citado pela AFP.

Formada em 1989, a banda de 'pop/rock' tornou-se mundialmente conhecida na década de 1990, com o álbum "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?". "Something Else" é o mais recente álbum da banda, editado em abril do ano passado.