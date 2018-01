Moreirense e FC Porto disputam última vaga nas meias-finais da Taça de Portugal

O Moreirense e o FC Porto disputam hoje a última vaga nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, com o Sporting à espera de oponente nessa fase de prova.

Ainda sem derrotas a nível interno, os ‘dragões’, líderes da I Liga, surgem como favoritos, perante o 15.º posicionado do campeonato, a quem, esta época, já venceram por 3-0, mas em encontro disputado no Estádio do Dragão.

Na última temporada, o FC Porto saiu derrotado das duas visitas a Moreira de Cónegos, por 3-1 para o campeonato e por 1-0 na Taça da Liga, naquelas que foram as únicas vitórias dos ‘cónegos’ em 17 encontros frente aos ‘azuis e brancos’.

O FC Porto procura regressar às meias-finais, fase em que esteve apenas duas vezes nas últimas seis épocas, enquanto o Moreirense pode garantir a sua segunda semifinal, repetindo o feito de 1999/2000, época em que foi eliminado pelo Sporting.

Na quarta-feira, o Sporting assegurou a presença na final, ao vencer fora o Cova da Piedade, por 2-1.

A final desta temporada terá um conjunto estreante, uma vez que na outra meia-final se vão defrontar os estreantes Desportivo das Aves e Caldas, este do Campeonato de Portugal.