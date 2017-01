Moreirense bate FC Porto e está nas meias-finais da Taça da Liga

O Moreirense derrotou hoje em casa o FC Porto, por 1-0, e é a primeira equipa apurada para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, onde estará pela primeira vez, deixando os 'dragões' fora da competição.



Um golo de Geraldes, aos 49 minutos, bastou para dar o triunfo à equipa vimaranense, que encerrou o grupo C com sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto o FC Porto ficou em quarto e último, com apenas dois. A equipa de Nuno Espírito Santos terminou o jogo reduzida a nove unidades, após expulsões de Danilo (80) e Brahimi (86).

No Restelo, o Belenenses e o Feirense empataram 2-2, e fechou esta fase no segundo e no terceiro lugar do grupo, com três e dois pontos respetivamente, também insuficientes para marcar presença na 'final four', que se realiza entre 25 e 29 de janeiro, no Estádio Algarve, em Faro.