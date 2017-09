Moody's sobe para positiva perspetiva do 'rating' atribuída aos Açores

A agência de notação financeira Moody's melhorou a perspetiva do 'rating' atribuído às regiões autónomas da Madeira e dos Açores de estável para positiva.





A Moody's mantém a notação de não investimento atribuída aos Açores ('Ba2', o segundo nível de lixo) e à Madeira (em 'B1', o quarto patamar de lixo).

A revisão da perspetiva de estável para positiva acontece depois de a agência de notação financeira ter melhorado o 'outlook' do rating atribuído à dívida soberana portuguesa, na passada sexta-feira, e "reflete a diminuição da pressão" sobre as regiões autónomas.

Para a Moody's, a base de receita fiscal das duas regiões autónomas vai aumentar à medida que as perspetivas de crescimento económico do país no médio prazo melhoram, o que vai "resultar em mais transferências" para os dois governos regionais.

"Estes elementos vão apoiar os esforços das regiões para rebalançar os seus orçamentos e, dessa forma, e assim reduzir as suas necessidades de endividamento", afirma a agência.