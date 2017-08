Monte Verde Festival reembolsa dinheiro a quem não conseguiu entrar no recinto para ouvir Seu Jorge

A organização do Monte Verde Festival está a reembolsar o dinheiro "a todos os que não conseguiram entrar" esta sexta-feira no recinto do Festival que decorre na Ribeira Grande, ilha de São Miguel.





"Para todos aqueles que não conseguiram entrar no recinto, a organização informa que já estão a ser efetuados os reembolsos no Apoio ao Cliente", lê-se no comunicado enviado hoje às redações.

Segundo a organização do Festival, a partir das 22:45 horas locais (23:45 em Lisboa) de sexta-feira verificou-se "uma excecional afluência à bilheteira principal", o que "impossibilitou o seu normal funcionamento" e provocou demora na entrada do recinto, sendo que muitas pessoas acabaram mesmo por não conseguirem assistir aos espetáculos.

A segunda noite do Festival Monte Verde arrancou às 21:15 horas locais com as atuações de Passos Pesados, Neev, Dub FX, sendo que todas as atenções estavam viradas para o músico Seu Jorge, um dos cabeças de cartaz do evento.

A organização do Monte Verde reconhece mesmo que foi necessário "bloquear, por momentos," a entrada a pessoas que tinham adquirido a pulseira para o evento, no sentido de "salvaguardar a total segurança das pessoas".

"A organização, em conjunto com a equipa de segurança, esteve a acompanhar de perto toda a situação, respeitando as decisões daquelas forças nas medidas tomadas, que procuraram o melhor para todos os seus públicos e, em especial, a segurança das pessoas", lê-se no comunicado.

Por fim, o Festival Monte Verde lamenta "não ter tido a capacidade de dar a resposta com a rapidez desejada", admitindo que a localização da bilheteira junto à entrada, onde se fazia também a troca de convites ou bilhetes pelas pulseiras, "não se revelou a mais adequada" e assume o compromisso de "tomar medidas" para "agilizar os serviços de bilheteira e check-in" nos restantes dias do evento.

Os músicos Seu Jorge, Ella Eyre, Wolfmother e o DJ britânico Andy C são os cabeças de cartaz do Festival Monte Verde, que arrancou na última quinta-feira e termina este domingo, na Ribeira Grande, Açores.

A sexta edição do festival inclui 39 atuações, 11 das quais internacionais, com a presença de vários artistas locais.

O Monte Verde Festival decorre na Praia do Monte Verde, num recinto com lotação máxima entre as nove e as 10 mil pessoas, existindo ainda uma zona de campismo.

Segundo a organização, o orçamento do festival ronda os 700 mil euros, contando com apoios públicos, nomeadamente do Governo dos Açores e município da Ribeira Grande.

O preço dos bilhetes varia entre os 18 euros 33 euros.