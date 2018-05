"Monte Palace vai criar mais de 100 empregos" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o diretor-geral da Level Constellation em Portugal revelou que a nova unidade hoteleira que irá nascer junto à Vista do Rei vai implicar um investimento de 20 milhões de euros e gerar mais de cem postos de trabalho.

"Norte-americanos em busca da natureza" é o título da manchete fotográfica. "Costa acusa companhias aéreas de se aproveitarem do subsídio de mobilidade", "Nordeste aprova protesto contra o Governo" e "Autarquia vai assumir obra do pavilhão em São Pedro" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.