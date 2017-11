Modelos de 27 países vão desfilar na 'passerelle' do Açor Arena

Sri Lanka, Itália, China, África do Sul, Roménia, Rússia, Geórgia, Guiné-Bissau, são algumas das geografias mundiais das quais provêem os modelos que este sábado, pelas 21h30, desfilarão no Pavilhão Açor Arena, em Vila Franca do Campo, por ocasião da gala final do 'Best Global Model of The Year.'

O evento internacional foi apresentado em conferência de imprensa esta quarta-feira, no hotel Pestana Bahia Praia, em Vila Franca do Campo, local onde se deu a saber que a gala irá acolher cerca de 40 modelos de várias nacionalidades. A novidade – para além do facto de se realizar no arquipélago - é que Portugal estará também a ser representado por dois jovens micaelenses, um deles é Nuno Cabral.

O jovem, que falava aos jornalistas um pouco antes do início da apresentação pública do certame, deu conta da convicção de que disputar o título em causa "é uma oportunidade única" para poder enveredar por uma carreira no mundo da moda. Quanto ao 'grande dia', o ribeira-grandense confessou-se "ansioso", mas também confiante de que a imagem dos Açores sairá bem representada com a sua participação.

Na conferência de imprensa, Carlos Ventura Martins - que fundou e organiza o 'Best Global Model of The Year', conjuntamente com João Vale - explicou, justamente, que o evento tem "a intenção de promover os jovens que querem seguir a carreira de modelo internacionalmente".

O organizador considera que o certame pode resultar como um cartaz turístico do arquipélago e manifestou-se entusiasmado com o facto de se realizar em São Miguel. Lamentou, contudo, constrangimentos com a atribuição de vistos a alguns concorrentes e que mais agentes económicos da ilha não tenham compreendido o potencial que a iniciativa encerra.

"Eu acredito que as pessoas ainda não têm a ideia da importância deste evento internacionalmente e, portanto, estamos esperançados que, se voltarmos aos Açores numa próxima vez, as pessoas estejam mais motivadas" a participar dele, disse Carlos Ventura Martins.

A gala final vai contemplar quatro desfiles (fatos tradicionais, fato de banho, 'casual' e fato de gala) e será apresentada por Joana Martins, portuguesa que venceu o título de Miss Europa, em 2014, na Alemanha.

O certame vai ainda contar com as atuações da cantora de ópera-rock, Cristina Ramos, do finalista do 'The Voice Portugal', Guilherme Azevedo, e da Tuna Masculina da Universidade dos Açores – Os Tunídeos.